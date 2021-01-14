У США щонайменше 70 собак загинули після вживання сухого корму, ще у 80 тварин діагностували хвороби.

Йдеться про корм Sportmix від компанії Midwestern Pet Foods і ще кількох її брендів. Перед смертю у собак були блювота, втрата апетиту та млявість.

Під час лабораторних тестів у кормі виявили небезпечні афлатоксини – побічні продукти цвілі грибків, яка росте на кукурудзі та інших злакових. Це сильний токсин для печінки, який викликає рак.

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Управління США з санітарного догляду якості харчів і медикаментів розпочало розслідування. Через інцидент компанія відкликає сухі корми для собак і котів від дочірніх організацій Midwestern Pet Foods: Pro Pac Originals, Splash та Sportstrail and Nunn Better. Компанія зазначає, що це перший подібний випадок за їхню історію існування з 1926 року.

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