Всесвітня організація охорон здоров’я проведе екстрене засідання через поширення нового штаму коронавірусу у світі. 14 січня відбудеться зустріч Комітету з надзвичайних ситуацій.

Через стрімке поширення мутацій експерти вирішили зібратися раніше на два тижні. Після проведення засідання фахівці ВООЗ оприлюднять свої рекомендації.

З початку пандемії це шосте засідання Комітету з надзвичайних ситуацій, перше відбулося майже рік тому.

Коронавірус у світі

Cтаном на 13 січня ВООЗ повідомила про 90 335 008 випадків коронавірусу у світі. За період пандемії померло понад 1,95 млн осіб.

Лідерами за кількістю хворих залишаються США, Індія та Бразилія. Україна у рейтингу поширення хвороби посідає 17 місце.

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