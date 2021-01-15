Хибно звинуватили тисячі родин у шахрайстві: уряд Нідерландів йде у відставку

Уряд Нідерландів оголосив про відставку через скандал із соціальними виплатами

З 2012 року податкова служба хибно звинуватила тисячі родин у тому, що вони отримували допомогу за доглядом на дитину шахрайським способом, й вимагала від них повернути гроші, це десятки тисяч євро.

Серед жертв чиновників опинилися здебільшого мігранти та багатодітні родини. В результаті чого сім’ї опинялися у скрутному становищу, були змушені залишати свої домівки, аби переїхати у дешевші райони, на тлі фінансових труднощів деякі родини розпадалися.

Проте згодом виявилося, що ніякого шахрайства не було. Йшлося про незначні помилки під час заповнення документів.

– Десятки тисяч батьків потрапили під колеса держави. Невинні люди були притягнені до відповідальності, а їхні життя – зруйновані, – заявив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, коли оголошував про відставку.

Проте до парламентських виборів у Нідерландах залишилося лише два місяці, тому уряд, попри оголошення відставки, продовжить роботу, щоб країна не опинилася в ситуації безвладдя.

Лише міністр економіки вирішив піти зі своєї посади негайно.

Вакцинація у Нідерландах

Також у Нідерландах вважають недоцільною відставку уряду через пандемію коронавіруса. Ба більше у країні склалася складна ситуація з вакцинацією.

У Нідерландах люди, яким зробили щеплення проти коронавірусу речовиною компаній Pfizer та BioNTech, скаржаться на побічні реакції організму.

У країні зафіксували близько сотні таких випадків, у двох з них спостерігалася тяжка алергічна реакція.