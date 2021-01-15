У Латвії з 22.00 п’ятниці, 15 січня, починає діяти комендантська година. Уряд вирішив посилити карантин на вихідні, щоб знизити захворюваність на коронавірус.

Вийти на вулицю можна буде о 5.00. Під час комендантської години виходити з дому можна у лише невідкладних випадках, а з собою потрібно мати паспорт та підтвердження причин пересування.

Ці обмеження не стосуються людей, які їдуть на роботу і назад додому, а також тих, кому необхідна медична допомога.

У вихідні магазини, підприємства громадського харчування та обслуговуючої сфери працюватимуть до 21.00, щоб співробітники могли вчасно дістатися додому.

Час роботи АЗС і аварійних комунальних служб не обмежено.

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Щоб призупинити поширення коронавірусу, Латвія запровадила режим надзвичайного стану ще з 9 листопада 2020 року.

Під забороною всі заходи за участю більше 10 осіб, крім похоронів, мітингів і пікетів на вулиці. Заборонені всі спортивні заходи з глядачами, крім міжнародних матчів.

Джерело: Delfi