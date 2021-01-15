PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Валентина Летяк |

Комендантська година на вихідні – Латвія посилила карантин

У Латвії з 22.00 п’ятниці, 15 січня, починає діяти комендантська година. Уряд вирішив посилити карантин на вихідні, щоб знизити захворюваність на коронавірус.

Вийти на вулицю можна буде о 5.00. Під час комендантської години виходити з дому можна у лише невідкладних випадках, а з собою потрібно мати паспорт та підтвердження причин пересування.

Ці обмеження не стосуються людей, які їдуть на роботу і назад додому, а також тих, кому необхідна медична допомога.

У вихідні магазини, підприємства громадського харчування та обслуговуючої сфери працюватимуть до 21.00, щоб співробітники могли вчасно дістатися додому.

Час роботи АЗС і аварійних комунальних служб не обмежено.

Читайте
Вакцину від коронавірусу AstraZeneca подали на реєстрацію в ЄС

Щоб призупинити поширення коронавірусу, Латвія запровадила режим надзвичайного стану ще з 9 листопада 2020 року.

Під забороною всі заходи за участю більше 10 осіб, крім похоронів, мітингів і пікетів на вулиці. Заборонені всі спортивні заходи з глядачами, крім міжнародних матчів.

Джерело: Delfi

Фото: Pixabay

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка