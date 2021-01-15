Коронавірусом у світі інфікувалися вже 93,5 млн жителів планети, а померло від його наслідків 2,3 млн людей.

В Україні спостерігається приріст нових випадків – приблизно на тисячу щодня. Станом на 15 січня підтвердилося 8 199 тестів на коронавірус.

З початку пандемії ця цифра збільшилася до 1 146 963.

За день зафіксовано 166 летальних випадків, а з початку епідемії – 20 542.

Водночас одужали за добу 10 328 пацієнтів (847 391 – за весь час).

Посилення карантину в світі

Німеччина готується до мега-локдауну. Канцлер Ангела Меркель має намір обговорити нові обмеження з прем’єрами федеральних земель. Йдеться про повне припинення руху громадського транспорту і заборону виходу з будинку без поважної причини цілодобово.

Їх можуть запровадити вже наступного тижня, а триватимуть вони щонайменше до 31 січня.

А Франція оголосила загальнонаціональну комендантську годину на 15 днів, починаючи з суботи, 16 січня, і посилює в’їзд для іноземців.

З 18 січня громадяни країн, що не входять в ЄС, зобов’язані надавати негативний тест на коронавірус і пройти тижневий карантин.

Латвія на тлі збільшення захворюваності на коронавірус також запроваджує комендантську годину – на вихідні. Вона починає діяти з 22.00 п’ятниці, 15 січня, і до 5.00. У цей час виходити з дому можна тільки в невідкладних випадках.

Вакцинація від Covid-19

Данія посідає перше місце в Євросоюзі за швидкістю вакцинації населення від Covid-19. Щеплення вже зробили більше 2% населення країни.

На другому місці – Італія. За нею йде Іспанія, Німеччина, Швеція і Франція.

Водночас у Нідерландах люди, яким зробили щеплення вакциною Pfizer і BioNTech, скаржаться на побічні реакції організму.

У країні зафіксували близько сотні таких випадків, у двох з них спостерігалася тяжка алергічна реакція.