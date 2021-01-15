Пенс гарантує мирне передання влади адміністрації Байдена

Віце-президент США Майк Пенс заявив, що зобов’язується відповідно до історичних традицій гарантувати безпечний перехід влади до обраного президента Джо Байдена.

Пенс сказав, що Байден і обраний віце-президент Камала Гарріс будуть приведені до присяги 20 січня “відповідно до нашої історії і наших традицій, а також таким чином, щоб віддати честь американському народу і Сполученим Штатам”.

Перед брифінгом з питань безпеки в штаб-квартирі Федерального агентства з надзвичайних ситуацій і під час зустрічі з військами Національної гвардії, що охороняють Капітолій США, він заявив:

– Ми всі пережили цей день – 6 січня. І як ясно дав зрозуміти президент, ми віддані впорядкованому переходу і безпечній інавгурації.

Прихильники президента Дональда Трампа 6 січня під час затвердження Конгресом перемоги Джо Байдена на президентських виборах увірвалися в будівлю Капітолію, зірвавши засідання Конгресу.

У Вашингтоні введено підвищені заходи безпеки, для підтримання порядку залучено війська Національної гвардії.

Імпічмент Трампові

13 січня Палата представників Конгресу підтримала другий за ліком імпічмент 45-ому президенту США Дональду Трампу.

Його звинувачують лише в одному — підбурюванні до заколоту.

Це вже друга спроба Палати представників США відправити Трампа у відставку. У 2019 році очільника США не відсторонили, бо рішення не підтримав Сенат, більшість в якому мали представники республіканської партії.

Тепер своє рішення мають винести сенатори, після чого справа перетвориться у судовий процес. Для імпічменту президента необхідно 2/3 голосів сенаторів і саме цей етап ніколи не було пройдено в історії США.