Помер особистий лікар Дональда Трампа

Колишній особистий лікар президента США Дональда Трампа Гарольд Борнштейн помер у віці 73 років.

Про це повідомили рідні Борнштейна, не розголошуючи причин. Трамп поки ніяк не коментував смерть особистого лікаря.

За фахом Гарольд Борнштейн був гастроентерологом. Разом із Дональдом Трампом він працював протягом 1980-2017 років.

Гарольд Борнштейн запам’ятався тим, що перед інавгурацією Дональда Трампа у 2016 році заявив, що він стане президентом із найміцнішим здоров’ям.

В США після вакцинації помер лікар

У Маямі-Біч, штат Флорида, помер 56-річний лікар, який 18 грудня отримав першу дозу вакцини Pfizer.

Лікар-акушер Грегорі Майкл з 15-річним стажем не мав жодних проблем зі здоров’ям, однак аналізи крові після вакцини дещо змінилися.

Його госпіталізували до реанімації, де чоловік переніс інсульт, однак наступного ранку помер.

Фото: Harold Bornstein