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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Понад 700 тис. нових інфікувань і 15 тис. смертей – коронавірус 15 січня

Станом на 15 січня у світі зареєстровано 91 492 398 випадків коронавірусу, за останню добу – 705 945. За 24 год від ускладнень Covid-19 померло 15 913 осіб, загалом з період пандемії зафіксовано понад 1,97 млн летальних випадків.

Лідери за кількістю інфікувань Covid-19

  • США – 22 871 330 (+225 573);
  • Індія – 10 527 683 (+15 590);
  • Бразилія – 8 256 536 (+60 899);
  • Російська Федерація 3 495 816 (+24 763);
  • Велика Британія – 3 211 580 (+47 525).

Україна у рейтингу поширення хвороби наразі посідає 17 місце.

Де найбільше смертей від коронавірусу

  • США – 381 522 (+4 076);
  • Бразилія – 205 964 (+1 274);
  • Індія – 151 918 (+191);
  • Мексика – 136 917 (+1 235);
  • Велика Британія – 84 767 (+1 564).

Коронавірус і карантин у світі

Через пандемію коронавірусу у Німеччині мають оголосити масштабний карантин. Заборонять рух муніципального транспорту та вихід з будинку без потреби.

Натомість у Франції оголосили комендантську годину та посилили обмеження щодо перетину кордону іноземцями. Детальніше про коронавірус в Україні та світі 15 січня читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Всесвітня організація охорони здоров’я

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