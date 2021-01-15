Станом на 15 січня у світі зареєстровано 91 492 398 випадків коронавірусу, за останню добу – 705 945. За 24 год від ускладнень Covid-19 померло 15 913 осіб, загалом з період пандемії зафіксовано понад 1,97 млн летальних випадків.

Лідери за кількістю інфікувань Covid-19

США – 22 871 330 (+225 573);

Індія – 10 527 683 (+15 590);

Бразилія – 8 256 536 (+60 899);

Російська Федерація 3 495 816 (+24 763);

Велика Британія – 3 211 580 (+47 525).

Україна у рейтингу поширення хвороби наразі посідає 17 місце.

Де найбільше смертей від коронавірусу

США – 381 522 (+4 076);

Бразилія – 205 964 (+1 274);

Індія – 151 918 (+191);

Мексика – 136 917 (+1 235);

Велика Британія – 84 767 (+1 564).

Коронавірус і карантин у світі

Через пандемію коронавірусу у Німеччині мають оголосити масштабний карантин. Заборонять рух муніципального транспорту та вихід з будинку без потреби.

Натомість у Франції оголосили комендантську годину та посилили обмеження щодо перетину кордону іноземцями. Детальніше про коронавірус в Україні та світі 15 січня читайте на Фактах ICTV.