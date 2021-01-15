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Факти / Світ
Наташа Тарчевська |

Потужний землетрус в Індонезії зруйнував лікарню, є загиблі

Землетрус в Індонезії на острові Сулавесі вщент зруйнував місцеву лікарню. Амплітуда коливань досягла 6,2 бали.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що Ггоспіталь у місті Мамуджу, де проживає близько 110 тис. осіб, було зрівняно із землею.

Рятувальникам вдалося дістати з-під завалів більше десятка пацієнтів та персоналу. Станом на ранок 15 січня відомо про сімох загиблих та десятки постраждалих.

– Під завалами залишаються пацієнти та працівники лікарні, ми намагаємось з ними зв’язатися. Будівлю лікарні буквально розтрощило, і вона впала, – додав один із рятувальників.

Також відомо про руйнування готелю та місцевої адміністрації губернатора острова.

Зазначається, що землетрус в Індонезії зачепив і інші міста країни. Місцеві мешканці повідомляють, що будівлі масово руйнуються, а дороги навколо тріщать.

Загалом відомо про декілька сотень поранених та постраждалих. Порятунок та евакуація громадян триває.

Джерело: Bangkok Post

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