Потужний землетрус в Індонезії зруйнував лікарню, є загиблі

Землетрус в Індонезії на острові Сулавесі вщент зруйнував місцеву лікарню. Амплітуда коливань досягла 6,2 бали.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що Ггоспіталь у місті Мамуджу, де проживає близько 110 тис. осіб, було зрівняно із землею.

Рятувальникам вдалося дістати з-під завалів більше десятка пацієнтів та персоналу. Станом на ранок 15 січня відомо про сімох загиблих та десятки постраждалих.

– Під завалами залишаються пацієнти та працівники лікарні, ми намагаємось з ними зв’язатися. Будівлю лікарні буквально розтрощило, і вона впала, – додав один із рятувальників.

Також відомо про руйнування готелю та місцевої адміністрації губернатора острова.

Indonesian earthquake aftermath Rescue teams search for survivors beneath a collapsed hospital where as many as 20 patients and staff are trapped beneath the rubble. The hospital was flattened when a 6.2-magnitude earthquake rocked Indonesia’s Sulawesi island.

????AFP/Firdaus pic.twitter.com/xfuBKDXFo8 — Philstar.com (@PhilstarNews) January 15, 2021

Зазначається, що землетрус в Індонезії зачепив і інші міста країни. Місцеві мешканці повідомляють, що будівлі масово руйнуються, а дороги навколо тріщать.

Загалом відомо про декілька сотень поранених та постраждалих. Порятунок та евакуація громадян триває.

Джерело: Bangkok Post