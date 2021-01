Потужний землетрус в Індонезії зруйнував лікарню, є загиблі

Землетрус в Індонезії на острові Сулавесі вщент зруйнував місцеву лікарню. Амплітуда коливань досягла 6,2 бали.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що Ггоспіталь у місті Мамуджу, де проживає близько 110 тис. осіб, було зрівняно із землею.

Рятувальникам вдалося дістати з-під завалів більше десятка пацієнтів та персоналу. Станом на ранок 15 січня відомо про сімох загиблих та десятки постраждалих.

Також відомо про руйнування готелю та місцевої адміністрації губернатора острова.

Indonesian earthquake aftermath

Rescue teams search for survivors beneath a collapsed hospital where as many as 20 patients and staff are trapped beneath the rubble. The hospital was flattened when a 6.2-magnitude earthquake rocked Indonesia’s Sulawesi island.

????AFP/Firdaus pic.twitter.com/xfuBKDXFo8

— Philstar.com (@PhilstarNews) January 15, 2021