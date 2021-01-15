Потужний землетрус в Індонезії зруйнував лікарню, є загиблі

Землетрус в Індонезії на острові Сулавесі вщент зруйнував місцеву лікарню. Амплітуда коливань досягла 6,2 бали.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що Ггоспіталь у місті Мамуджу, де проживає близько 110 тис. осіб, було зрівняно із землею.
Рятувальникам вдалося дістати з-під завалів більше десятка пацієнтів та персоналу. Станом на ранок 15 січня відомо про сімох загиблих та десятки постраждалих.
– Під завалами залишаються пацієнти та працівники лікарні, ми намагаємось з ними зв’язатися. Будівлю лікарні буквально розтрощило, і вона впала, – додав один із рятувальників.
Також відомо про руйнування готелю та місцевої адміністрації губернатора острова.
Indonesian earthquake aftermath
Rescue teams search for survivors beneath a collapsed hospital where as many as 20 patients and staff are trapped beneath the rubble. The hospital was flattened when a 6.2-magnitude earthquake rocked Indonesia’s Sulawesi island.
????AFP/Firdaus pic.twitter.com/xfuBKDXFo8
— Philstar.com (@PhilstarNews) January 15, 2021
Зазначається, що землетрус в Індонезії зачепив і інші міста країни. Місцеві мешканці повідомляють, що будівлі масово руйнуються, а дороги навколо тріщать.
Загалом відомо про декілька сотень поранених та постраждалих. Порятунок та евакуація громадян триває.
Джерело: Bangkok Post