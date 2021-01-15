У США відклали репетицію інавгурації новообраного президента США Джо Байдена, яка мала пройти у неділю, 17 січня.

Захід не проводитимуть цього дня через проблеми з безпекою, пише Politico. Інавгурація запланована на 20 січня.

Читайте Байден відмовився їхати на інавгурацію на потязі

Водночас представники органу, який відповідає за проведення інавгурації, офіційно не прокоментували зміну.

Рішення може бути пов’язане з напруженою ситуацією у країні після протестів прихильників чинного очільника США Дональда Трампа і штурму Капітолія 6 січня. Після цього біля Конгресу посилили заходи безпеки.

Протести у США

3 листопада 2020 року у США відбулися вибори президента країни. За офіційними результатами, перемогу здобув демократ Джо Байден. Республіканець Дональд Трамп почав оскаржувати їх.

6 січня його прихильники вийшли на протести, які закінчилися штурмом Капітолія і кровопролиттям. Через це акаунти Трампа у соцмережах заблокували, а йому загрожує імпічмент. Детальніше про вибори і протести у США читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Politico