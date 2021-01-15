У США відклали репетицію інавгурації новообраного президента США Джо Байдена, яка мала пройти у неділю, 17 січня.
Захід не проводитимуть цього дня через проблеми з безпекою, пише Politico. Інавгурація запланована на 20 січня.
Водночас представники органу, який відповідає за проведення інавгурації, офіційно не прокоментували зміну.
Рішення може бути пов’язане з напруженою ситуацією у країні після протестів прихильників чинного очільника США Дональда Трампа і штурму Капітолія 6 січня. Після цього біля Конгресу посилили заходи безпеки.
Протести у США
3 листопада 2020 року у США відбулися вибори президента країни. За офіційними результатами, перемогу здобув демократ Джо Байден. Республіканець Дональд Трамп почав оскаржувати їх.
6 січня його прихильники вийшли на протести, які закінчилися штурмом Капітолія і кровопролиттям. Через це акаунти Трампа у соцмережах заблокували, а йому загрожує імпічмент. Детальніше про вибори і протести у США читайте на Фактах ICTV.
Джерело: Politico