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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

Висипання і набряки: у Нідерландах вакциновані від Covid-19 розповіли про алергію

У Нідерландах люди, яким зробили щеплення проти коронавірусу речовиною компаній Pfizer та BioNTech, скаржаться на побічні реакції організму.

У країні зафіксували близько сотні таких випадків, у двох з них спостерігалася тяжка алергічна реакція.

– Симптоми – висипання, набряки навколо очей, – заявила директор Центру фармацевтичного нагляду Lareb Агнес Кант.

Людям, у яких виявили побічну реакцію, надали медичну допомогу.

Крім того, ті, яким робили щеплення, скаржилися на біль у місці уколу, головний біль і втому.

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Вакцинація проти коронавірусу

У світі триває процес вакцинації населення проти коронавірусу.

Він стартував після затвердження речовини наприкінці 2020 року. Нині щеплення роблять у США, ЄС, Ізраїлі, Мексиці, Росії.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: NOS

Фото: Dreamstime

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