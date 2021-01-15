У Нідерландах люди, яким зробили щеплення проти коронавірусу речовиною компаній Pfizer та BioNTech, скаржаться на побічні реакції організму.
У країні зафіксували близько сотні таких випадків, у двох з них спостерігалася тяжка алергічна реакція.
– Симптоми – висипання, набряки навколо очей, – заявила директор Центру фармацевтичного нагляду Lareb Агнес Кант.
Людям, у яких виявили побічну реакцію, надали медичну допомогу.
Крім того, ті, яким робили щеплення, скаржилися на біль у місці уколу, головний біль і втому.
Вакцинація проти коронавірусу
У світі триває процес вакцинації населення проти коронавірусу.
Він стартував після затвердження речовини наприкінці 2020 року. Нині щеплення роблять у США, ЄС, Ізраїлі, Мексиці, Росії.
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Джерело: NOS