Необхідно перевірити технічний стан обладнання – так оператор пояснив припинення будівництва газопроводу Північний потік-2 у п’ятницю, 15 січня.

Представник Nord Stream 2 AG сказав, що у них є дозвіл Датського енергетичного агентства на початок роботи в п’ятницю, але це не означає, що прокладка труб у Балтійському морі відновиться сьогодні.

За його словами, нову дату щодо відновлення робіт вони зможуть назвати наприкінці січня або на початку лютого.

Ще 23 грудня анонсували продовження робіт щодо будівництва останньої ділянки Північного потоку-2 у водах Данії з 15 січня.

Прокладанням газопроводу займатиметься баржа Фортуна, а допомагатимуть – судна Мурман та Балтійський дослідник Морської рятувальної служби Російської Федерації.

Водночас США в оборонний бюджет на 2021 рік передбачили нові, посилені санкції проти Північного потоку-2.

Вони стосуються всієї діяльності з прокладання труб для будівництва газопроводів, страхування і перестрахування, а також послуг або приміщень для технічної модернізації судів, пов’язаних з проектом.

Джерело: Handelsblatt