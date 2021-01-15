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Факти / Світ
Валентина Летяк |

Завершення будівництва Північного потоку-2 відклали – причина

Необхідно перевірити технічний стан обладнання – так оператор пояснив припинення будівництва газопроводу Північний потік-2 у п’ятницю, 15 січня.

Представник Nord Stream 2 AG сказав, що у них є дозвіл Датського енергетичного агентства на початок роботи в п’ятницю, але це не означає, що прокладка труб у Балтійському морі відновиться сьогодні.

За його словами, нову дату щодо відновлення робіт вони зможуть назвати наприкінці січня або на початку лютого.

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Ще 23 грудня анонсували продовження робіт щодо будівництва останньої ділянки Північного потоку-2 у водах Данії з 15 січня.

Прокладанням газопроводу займатиметься баржа Фортуна, а допомагатимуть – судна Мурман та Балтійський дослідник Морської рятувальної служби Російської Федерації.

Водночас США в оборонний бюджет на 2021 рік передбачили нові, посилені санкції проти Північного потоку-2.

Вони стосуються всієї діяльності з прокладання труб для будівництва газопроводів, страхування і перестрахування, а також послуг або приміщень для технічної модернізації судів, пов’язаних з проектом.

Джерело: Handelsblatt

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