Землетрус в Індонезії: інформації про постраждалих українців немає

Посольство України готове надати можливу допомогу українським громадянам, які могли опинитися в епіцентрі землетрусу на острові Сулавесі.

Про це повідомив прес-секретар МЗС відомства Олег Ніколаєнко.

Для інформування міністерство відкрило цілодобову гарячу лінію: +62 8788 4890 918.

Станом на 9.00 ранку даних про постраждалих українців не надходило.

Потужний землетрус на острові Сулавесі в Індонезії. Для надання можливої допомоги українським громадянам посольство України відкрило цілодобову «гарячу» лінію: +62 8788 4890 918. Інформація про постраждалих українців наразі відсутня. pic.twitter.com/pjmKu2euOq — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) January 15, 2021

Внаслідок потужного землетрусу на острові Сулавесі в Індонезії загинуло щонайменше 43 особи, з пораненнями до лікарень госпіталізовано сотні громадян.

Найбільше постраждала будівля лікарні, де під завалами залишилися медики та пацієнти. Також було зруйновано готель та та місцева адміністрація губернатора острова.