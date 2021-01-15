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Факти / Світ
Наташа Тарчевська |

Землетрус в Індонезії: інформації про постраждалих українців немає

Посольство України готове надати можливу допомогу українським громадянам, які могли опинитися в епіцентрі землетрусу на острові Сулавесі.

Про це повідомив прес-секретар МЗС відомства Олег Ніколаєнко.

Для інформування міністерство відкрило цілодобову гарячу лінію: +62 8788 4890 918.

Станом на 9.00 ранку даних про постраждалих українців не надходило.

Внаслідок потужного землетрусу на острові Сулавесі в Індонезії загинуло щонайменше 43 особи, з пораненнями до лікарень госпіталізовано сотні громадян.

Найбільше постраждала будівля лікарні, де під завалами залишилися медики та пацієнти. Також було зруйновано готель та та місцева адміністрація губернатора острова.

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