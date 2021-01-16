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Людмила Богданова |

Facebook блокує створення заходів у Вашингтоні перед інавгурацією Байдена

Платформа Facebook обмежила проведення заходів у центрі Вашингтона у зв’язку з церемонією інавгурації новообраного президента Джозефа Байдена.

Адміністрація соціальної мережі повідомила, що блокуватиме створення подій користувачами біля будівель столиці, зокрема біля Білого дому та Конгресу США.

– Наш операційний центр також проводить вторинний огляд усіх подій Facebook, пов’язаних з інавгурацією, та видаленням тих, що порушують нашу політику.

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Також Facebook застосовуватиме блокування до створення заходів у США особами, які не є американцями.

У США готують протести перед інавгурацією Байдена

Федеральне бюро розслідувань США попереджає про підготовку мітингів перед церемонією інавгурації. За даними ФБР, у містах країни готують збройні заворушення, а у Вашингтоні марш у день церемонії.

У зв’язку з цим столицю охоронятиме щонайменше 10. тис. нацгвардійців.

Джерело: Facebook

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