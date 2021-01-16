Бенджамін де Ротшильд помер

У Швейцарії помер французький банкір Бенджамін де Ротшильд, який очолював фінансову групу Edmond de Rothschild. Він належав до європейської династії банкірів і громадських діячів.
Ротшильду було 57 років. Причиною смерті банкіра став серцевий напад.
Він помер у своєму маєтку у Швейцарії 15 січня.
Хто такий Бенджамін де Ротшильд
Бенджамін де Ротшильд – нащадок засновника династії Ротшильд у сьомому поколінні.
Після смерті батька у 1997 році він очолював Edmond de Rothschild Group – сімейна група компаній, яка спеціалізується на управлінні активами і на персональному банківському обслуговуванні.
Помер модельєр П’єр Карден
29 грудня у віці 98 років помер французький модельєр П’єр Карден. Новину про смерть підтвердила сім’я кутюр’є.
Смерть настала в американській лікарні на сході Франції.
Джерело: Le Parisien