Бенджамін де Ротшильд помер

У Швейцарії помер французький банкір Бенджамін де Ротшильд, який очолював фінансову групу Edmond de Rothschild. Він належав до європейської династії банкірів і громадських діячів.

Ротшильду було 57 років. Причиною смерті банкіра став серцевий напад.

Він помер у своєму маєтку у Швейцарії 15 січня.

Хто такий Бенджамін де Ротшильд

Бенджамін де Ротшильд – нащадок засновника династії Ротшильд у сьомому поколінні.

Після смерті батька у 1997 році він очолював Edmond de Rothschild Group – сімейна група компаній, яка спеціалізується на управлінні активами і на персональному банківському обслуговуванні.

Помер модельєр П’єр Карден

29 грудня у віці 98 років помер французький модельєр П’єр Карден. Новину про смерть підтвердила сім’я кутюр’є. Смерть настала в американській лікарні на сході Франції.

Джерело: Le Parisien