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Євгенія Шапоренко |

Помер Бенджамін де Ротшильд – член європейської династії банкірів

У Швейцарії помер французький банкір Бенджамін де Ротшильд, який очолював фінансову групу Edmond de Rothschild. Він належав до європейської династії банкірів і громадських діячів.

Ротшильду було 57 років. Причиною смерті банкіра став серцевий напад.

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Він помер у своєму маєтку у Швейцарії 15 січня.

Хто такий Бенджамін де Ротшильд

Бенджамін де Ротшильд – нащадок засновника династії Ротшильд у сьомому поколінні.

Бенджамін де Ротшильд помер

Після смерті батька у 1997 році він очолював Edmond de Rothschild Group – сімейна група компаній, яка спеціалізується на управлінні активами і на персональному банківському обслуговуванні.

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Джерело: Le Parisien

Фото: Getty Images

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