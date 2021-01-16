Швейцарська страхова компанія відмовилась від співпраці з Північним потоком-2

Найбільша швейцарська страхова компанія Zurich Insurance Group AG відмовився від участі у проєкті Північний потік-2, щоб не потрапити під нові санкції США.

Надана Zurich Insurance страховка мала б покривати будівництво газопроводу.

Страхова компанія після застережень США покинула російський проєкт слідом за двома іншими європейськими компаніями – норвезьким сертификатора DNV GL і датським консультантом Ramboll.

Водночас США в оборонний бюджет на 2021 рік передбачили нові, посилені санкції проти Північного потоку-2.

Вони стосуються всієї діяльності з прокладання труб для будівництва газопроводів, страхування і перестрахування, а також послуг або приміщень для технічної модернізації судів, пов’язаних з проектом.