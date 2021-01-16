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Факти / Світ
Софія Телішевська |

Вакцина, мутація вірусу і заяви ВООЗ: карантин у світі та Україні 16 січня

Станом на 16 січня в Україні підтвердили 7 729 нових випадків коронавірусу, зокрема захворіли 245 дітей та 369 медичних працівників. Всього інфікувалося 1 154 692 українців.

За останню добу від ускладнень Covid-19 померли 144 особи, госпіталізація знадобилася 2 083 пацієнтам. Загалом за період пандемії зафіксовано 20 686 летальних випадків.

Водночас вилікуватися вдалося 9 792 особам. Всього хворобу подолало 857 183 українців.

коронавірус в Україні

Коронавірус у світі

З початку пандемії Covid-19 у світі кількість померлих від викликаних коронавірусом захворювань, станом на ранок суботи, досягла 2 млн 6 тис. 611, повідомив американський університет Джонса Гопкінса.

За його даними, загальна кількість інфікованих у 191 країні і регіоні світу склала 93 млн 765 тис. 725 осіб, вилікувалися понад 66 млн.

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Перспективи роботи ВООЗ

Комітет з надзвичайних ситуацій ВООЗ закликав країни світу до тіснішої співпраці, щоб швидше ідентифікувати нові штами коронавірусу, йдеться в заяві, розміщеній на офіційному сайті організації.

– Що стосується штамів вірусу, комітет закликає до глобального розширення зусиль із виявлення послідовності в їх геномах, а також обміну даними і більш ефективному співробітництві вчених, – наголошується в документі.

Комітет також настійно закликав ВООЗ розробити стандартизовану систему найменувань нових штамів Covid-19, яка дала б змогу уникати географічних маркерів. ВООЗ вже почала працювати над виконанням цього завдання.

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Закупка вакцини для України

Кабінет Міністрів України на засіданні 13 січня визначив британське закупівельне агентство Crown Agents оператором із закупівлі вакцин від Covid-19 для України.

Крім цього, уряд затвердив порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті 2021 року на вакцинацію.

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