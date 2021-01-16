Станом на 16 січня в Україні підтвердили 7 729 нових випадків коронавірусу, зокрема захворіли 245 дітей та 369 медичних працівників. Всього інфікувалося 1 154 692 українців.

За останню добу від ускладнень Covid-19 померли 144 особи, госпіталізація знадобилася 2 083 пацієнтам. Загалом за період пандемії зафіксовано 20 686 летальних випадків.

Водночас вилікуватися вдалося 9 792 особам. Всього хворобу подолало 857 183 українців.

Коронавірус у світі

З початку пандемії Covid-19 у світі кількість померлих від викликаних коронавірусом захворювань, станом на ранок суботи, досягла 2 млн 6 тис. 611, повідомив американський університет Джонса Гопкінса.

За його даними, загальна кількість інфікованих у 191 країні і регіоні світу склала 93 млн 765 тис. 725 осіб, вилікувалися понад 66 млн.

Перспективи роботи ВООЗ

Комітет з надзвичайних ситуацій ВООЗ закликав країни світу до тіснішої співпраці, щоб швидше ідентифікувати нові штами коронавірусу, йдеться в заяві, розміщеній на офіційному сайті організації.

– Що стосується штамів вірусу, комітет закликає до глобального розширення зусиль із виявлення послідовності в їх геномах, а також обміну даними і більш ефективному співробітництві вчених, – наголошується в документі.

Комітет також настійно закликав ВООЗ розробити стандартизовану систему найменувань нових штамів Covid-19, яка дала б змогу уникати географічних маркерів. ВООЗ вже почала працювати над виконанням цього завдання.

Закупка вакцини для України

Кабінет Міністрів України на засіданні 13 січня визначив британське закупівельне агентство Crown Agents оператором із закупівлі вакцин від Covid-19 для України.

Крім цього, уряд затвердив порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті 2021 року на вакцинацію.