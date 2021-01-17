Коронавірус продовжує поширюватися світом. За даними ВООЗ, 17 січня стало відомо про 92,5 млн випадків захворювання у світі.

Факти ICTV підготували найважливіші новини світу та України про коронавірус 17 січня.

Коронавірус в Україні

Станом на 17 січня в Україні зафіксували 5 990 нових випадків захворювання на коронавірус. В країні померло 116 пацієнтів. За добу одужали 8 777 осіб.

За весь час пандемії в Україні інфікувалися 1 160 682 людини. З них 865 960 одужали, а 20 802 померли.

Найбільшу кількість нових випадків виявили у Київській (362), Запорізькій (332) та Одеській (330) областях.

Міністерство охорони здоров’я України планує розпочати вакцинацію від коронавірусу у другій половині лютого китайською вакциною (700 тис. доз), якщо під час випробувань буде підтверджена ефективність китайської вакцини на рівні 70%, та препаратом Pfizer-BioNTech (210 тис. доз).

Коронавірус у світі

У світі за останню добу також підтверджено 636 717 нових випадків зараження коронавірусом, зокрема 249 768 нових хворих зафіксовано в країнах Європи.

У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків Covid-19 є Великобританія, Іспанія, Німеччина та Франція. Україна зараз на 8-му місці. У відповідному світовому антирейтингу Україна на 17-му місці.

Близько 10 тис. людей зібралися у Відні на знак протесту проти коронавірусних обмежень і закликали уряд піти у відставку. В Австрії, населення якої становить 8,9 млн осіб, з моменту початку пандемії зареєстровано в цілому 7 053 випадків смерті від Covid-19.

У Німеччині підтримують ідею ослаблення карантинних обмежень для громадян, яких вакцинували проти коронавірусу. Міністр внутрішніх справ Горст Зеехофер раніше заявляв, що він проти послаблення заходів для людей, яким зробили щеплення. На його думку, це може викликати розкол у суспільстві.

Влада Сінгапуру посилить правила в’їзду у країну через Covid-19. Це пов’язано з появою нових штамів коронавірусу.

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