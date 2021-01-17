Інавгурація Байдена: у США правоохоронці готуються до можливих протестів

У США через ймовірну загрозу протестів та повторного штурму Капітолія напередодні та у день проведення інавгурації новообраного президента країни Джо Байдена, яка має відбутися 20 січня, правоохоронці усіх штатів перебувають у стані підвищеної готовності.

Силовики готові оперативно реагувати на заворушення.

Крім того, представники Федерального бюро розслідувань випустили попередження про можливі марші озброєних прихильників чинного очільника країни Дональда Трампа.

Через напружену ситуацію напередодні скасували репетицію інавгурації Байдена, яка була запланована на 17 січня.

Протести у США

3 листопада 2020 року у США відбулися вибори президента, перемогу на яких здобув демократ Джо Байден. Його опонент Дональд Трамп не визнав їх.

6 січня 2021 року його прихильники влаштували протести. Акції закінчилися штурмом Капітолія та кровопролиттям. Через це Трампу загрожує імпічмент, а його акаунти у соцмережах заблокували.

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