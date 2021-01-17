Вакцина проти коронавірусу китайської фармацевтичної корпорації Sinopharm може забезпечити захист від інфікування щонайменше на півроку.

Про це інформують ЗМІ з посиланням на виробників. У світі вже розпочалося постачання речовини.

Так, близько 1 млн доз вакцини Sinopharm вже доправили літаком до Сербії.

Крім того, про плани закупити вакцину проти вірусу заявляла влада Угорщини.

Вакцина проти коронавірусу

У світі триває вакцинація проти коронавірусу. Процес розпочався наприкінці 2020 року після затвердження вакцини.

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Роблять щеплення людям речовинами компаній Pfizer і BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Супутник V.

Україна ж поки чекає на постачання речовини. Зокрема, країна домовилася з китайським виробником Sinovac Biotech.

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Джерело: The Wall Street Journal, РБК-Україна