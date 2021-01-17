Вакцина проти коронавірусу китайської фармацевтичної корпорації Sinopharm може забезпечити захист від інфікування щонайменше на півроку.
Про це інформують ЗМІ з посиланням на виробників. У світі вже розпочалося постачання речовини.
Так, близько 1 млн доз вакцини Sinopharm вже доправили літаком до Сербії.
Крім того, про плани закупити вакцину проти вірусу заявляла влада Угорщини.
Вакцина проти коронавірусу
У світі триває вакцинація проти коронавірусу. Процес розпочався наприкінці 2020 року після затвердження вакцини.
Роблять щеплення людям речовинами компаній Pfizer і BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Супутник V.
Україна ж поки чекає на постачання речовини. Зокрема, країна домовилася з китайським виробником Sinovac Biotech.
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Джерело: The Wall Street Journal, РБК-Україна