Станом на вечір 17 січня у світі зафіксували 93 194 922 випадків, зокрема і 2 014 729 смертей, викликаних ускладненнями від Covid-19.

Лідерами за кількістю хворих залишаються Сполучені штати та Індія.

Де найбільше хворих на Covid-19:

США – 23 344 423 (+246 485);

Індія – 10 557 985 (+15 144);

Бразилія – 8 393 492 (+69 198);

Російська Федерація 3 568 209 (+23 586);

Велика Британія – 3 357 365 (+41 342).

Україна у рейтингу поширення хвороби наразі посідає 17 місце між Іраном та Перу.

Де найбільше смертей від коронавірусу:

США – 389 084 (+3 671);

Бразилія – 208 246 (+1 151);

Індія – 152 274 (+181);

Мексика – 139 022 (+1 235);

Велика Британія – 88 590 (+1 106).

Коронавірус і карантин у світі

У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків Covid-19 є Великобританія, Іспанія, Німеччина та Франція.

Факти ICTV підготували найважливіші новини світу та України про коронавірус 17 січня.