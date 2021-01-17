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Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

Понад 23 млн хворих в США та понад 10 млн в Індії: коронавірус у світі 17 січня

Станом на вечір 17 січня у світі зафіксували 93 194 922 випадків, зокрема і 2 014 729 смертей, викликаних ускладненнями від Covid-19.

Лідерами за кількістю хворих залишаються Сполучені штати та Індія.

Де найбільше хворих на Covid-19: 

  • США – 23 344 423 (+246 485);
  • Індія – 10 557 985 (+15 144);
  • Бразилія – 8 393 492 (+69 198);
  • Російська Федерація 3 568 209 (+23 586);
  • Велика Британія – 3 357 365 (+41 342).

Україна у рейтингу поширення хвороби наразі посідає 17 місце між Іраном та Перу.

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Де найбільше смертей від коронавірусу: 

  • США – 389 084 (+3 671);
  • Бразилія – 208 246 (+1 151);
  • Індія – 152 274 (+181);
  • Мексика – 139 022 (+1 235);
  • Велика Британія – 88 590 (+1 106).

Коронавірус і карантин у світі

У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків Covid-19 є Великобританія, Іспанія, Німеччина та Франція.

Факти ICTV підготували найважливіші новини світу та України про коронавірус 17 січня.

Фото: Depositphotos

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