Протести у США та штурм Капітолія: ФБР вивчає версію іноземного втручання

У США розслідують ймовірність іноземного втручання у справи країни і зовнішнього фінансування штурму Капітолія, який відбувся 6 січня 2021 року.

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) вивчає, чи могли представники інших держав, іноземних компаній або ж приватні особи надавати фінансову підтримку тим, хто брав участь у протестах, пише NBC News з посиланням на власні джерела в органі.

Увагу співробітників ФБР привернув переказ у біткоїнах, приблизно $500 тис., представникам екстремістських груп, які брали участь у штурмі Капітолія, незадовго до протестів.

Переказ зробив громадянин Франції.

За попередніми даними, у дестабілізації ситуації могли бути зацікавлені російські, китайські та іранські агенти в країні.

Протести у США

6 січня 2021 року, у день затвердження Конгресом США перемоги новообраного президента Джо Байдена, пройшли протести прихильників його опонента, чинного очільника країни Дональда Трампа.

Вони закінчилися штурмом Капітолія і кровопролиттям.

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Джерело: NBC News