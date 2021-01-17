У нідерландському місті Амстердам поліція розігнала акцію протесту на Музейній площі, використовуючи водомети і службових собак.

Група Nederland in resistance організувала демонстрацію під гаслом Ніколи більше не голосуйте за кабінет Рютте! Група також виступає проти коронавірусних обмежень.

Коли на площі зібралися сотні людей, порушуючи карантинні заходи, муніципалітет міста ухвалив екстрений наказ про заборону демонстрації.

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Поліція і кінні підрозділи неодноразово закликали присутніх покинути площу, але коли ті відмовилися, втрутилася поліція.

Поліції вдалося відтіснити демонстрантів тільки після застосування водометів.

Ook het #waterkanon werd eerder vanmiddag ingezet op het #museumplein. Meerdere #demonstranten bleven voor het #waterkanon staan en kregen hierdoor een nat pak. pic.twitter.com/Y100YqQHFF — Owen O’Brien (@Owen82107279) January 17, 2021

15 січня уряд Нідерландів оголосив про відставку через скандал із соціальними виплатами.

З 2012 року податкова служба хибно звинуватила тисячі родин у тому, що вони отримували допомогу за доглядом на дитину шахрайським способом, й вимагала від них повернути гроші, це десятки тисяч євро.

Джерело: NOS