Федеральне бюро розслідувань США проводить перевірку 25 тис. військовослужбовців Національної гвардії, які приїжджають до Вашингтона на інавгурацію Джо Байдена.

Запобіжні заходи почали після того, як з’ясували, що декілька учасників штурму Капітолія пов’язані з військовими. Це викликало питання про екстремістські настрої у збройних силах США.

За словами представників міністерства оборони США, весь персонал та правоохоронці проходять обов’язкову перевірку біографічних даних.

Всі військовослужбовці США за умовами контракту зобов’язані повідомляти будь-яку інформацію про відому або підозрювану екстремістську поведінку в лавах. В армії також проводять додаткові навчання військовослужбовців, які прибувають до Вашингтона.

У США готують протести перед інавгурацією Байдена

Федеральне бюро розслідувань США попереджає про підготовку мітингів перед церемонією інавгурації Джо Байдена. За даними ФБР, у містах країни готують збройні заворушення, а у Вашингтоні марш у день церемонії.

У зв’язку з цим платформа Facebook обмежила проведення заходів у центрі Вашингтона. Соціальна мережа блокуватиме створення подій користувачами біля будівель столиці, зокрема біля Білого дому та Конгресу США.