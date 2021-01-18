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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

Може викликати розчарування: у ЄС закликали не поспішати з Covid-паспортами

У ЄС розглядають питання про запровадження паспортів вакцинації проти коронавірусу. Цей захід дозволить швидше відродити туристичну галузь, однак він також може викликати розчарування у громадян.

Про те, що не потрібно занадто швидко запроваджувати такі паспорти, заявив очільник Європейської ради Шарль Мішель.

На його думку, це делікатне питання, адже у декого може скластися враження, що таким чином їм намагаються нав’язати необхідність проведення вакцинації, і що вона є обов’язковою.

Спікер закликає всебічно розглянути переваги і ризики такого заходу і лише тоді запроваджувати його.

Паспорти про вакцинацію

Після появи вакцини проти коронавірусу і початку процесу вакцинації у ЄС заявили про можливість запровадження паспортів, де буде відображатися інформація про проведення щеплення.

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У ВООЗ закликали країни не поспішати з таким заходом, однак вважають, що він все ж може бути необхідним.

Детальніше про паспорти про вакцинацію читайте на Фактах ICTV.

Джерело: NPO, The Brussels Times

Фото: Depositphotos

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