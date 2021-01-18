Над Капітолієм помітили великі клуби диму, почалася евакуація людей

Вдень 18 січня над Капітолієм в США помітили велике задимлення.

Сьогодні там мала відбутися репетиція інавгурації Джо Байдена.

Очевидці та журналісти повідомляють, що з будівлі Конгресу почалася евакуація людей. Навколо чутно потужні сигнали пожежної тривоги.

Вже стала відома причина задимлення над Капітолієм – неподалік від нього почалася пожежа навколо сміття, де ночували місцеві безпритульні.

За даними рятувальників, пожежу вдалося загасити, інформації про постраждалих немає.

Штурм Капітолія

Після виступу Дональда Трампа масовий мітинг у Вашингтоні 6 січня перетворився у штурм Капітолія.

Саме у той день Конгрес мав затвердити перемогу Джо Байдена на президентських виборах в США.

Під час штурму постраждало десятки осіб, а п’ятеро, один із яких правоохоронець, загинули.

Джо Байден закликав політиків перестати називати учасників штурму Капітолія бунтівниками, назвавши їх злочинцями.

Скориставшись ситуацією, демократи запропонували завчасно відсторонити Трампа від посади. 13 січня Палата представників США підтримали рішення оголосити імпічмент Дональду Трампу, однак остаточне рішення може ухвалити лише Сенат.