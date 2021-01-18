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Факти / Світ / Росія
Тетяна Забожко |

Пікети на підтримку Навального: в Росії затримали понад півсотні людей

18 січня в Санкт-Петербурзі, Москві та Архангельську затримали понад півсотні учасників пікетів на підтримку політика Олексія Навального.

У центрі Санкт-Петербурга поліцейські затримали попередньо 42 людини. Деякі очевидці нарахували 53 особи.

Серед затриманих, як мінімум, два журналісти – кореспондент петербурзького штабу Навального і Дождя Денис Кабаков та кореспондентка телеграмканалу ЯГражданин! Анастасія Рогачова.

Пікети на підтримку Навального в Росії – затримання учасників

Також затримані глава МО Гавань Неллі Вавіліна, депутат ЛиговкиЯмської Олександр Ізотов, ексдепутат Нарвського округу Анна Карулічева та екскандидат у депутати МО Чорна річка Павло Чупрунов.

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Серія одиночних пікетів почалась удень 18 січня біля Гостинного двору.

Поліцейські затримували учасників пікетів практично відразу ж після того, як вони розгортали плакати.

Присутніх у мегафон попереджали про адміністративну відповідальність за проведення публічних заходів та вимагали розійтися.

У Москві затримали очільника петербурзького штабу Олексія Навального Ірину Фатьянову.

Не менше 12 осіб затримали біля другого відділу поліції в підмосковних Хімках, де суд продовжив термін затримання Олексія Навального на 30 діб.

Одну людину затримали під час одиночного мітингу в Архангельську.

Сам Олексій Навальний у відеозверненні закликав людей виходити на вулиці:

– Чого боїться жаба, яка сидить на трубі? Чого бояться бункерні злодії найбільше? Ви самі чудово знаєте. Виходу людей на вулиці, потому що це той політичний фактор, який не можна ігнорувати. Тому не бійтесь. Виходьте на вулиці. Виходьте не за мене. Виходьте за себе й за своє майбутнє.

Також Олексій Навальний повідомив, що, якщо вірити судовим документам, його повезли в Матроську тишу.

Затримання Навального

Увечері 17 січня Олексія Навального затримали в московському аеропорту Шереметьєво під час проходження паспортного контролю.

18 січня Олексій Навальний отримав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 30 днів. Засідання відбулося просто в поліцейському відділку.

Блогер-опозиціонер є фігурантом відомої в РФ справи Ів Роше. Свій вирок Навальний отримав ще наприкінці 2014 року – 3,5 років умовно, а також п’ять років випробувального терміну (за рішенням судді – до кінця 2020 року).

Крім цього, у лютому 2017 року щодо Олексій Навальний отримав вирок суду за справою Кіровлісу (Кировлес). Згідно із ним, Навального засуджено до п’яти років обмеження волі (умовний термін).

Джерело: Бумага, Медуза

Фото: Бумага

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