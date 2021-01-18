Пікети на підтримку Навального в Росії – затримання учасників

18 січня в Санкт-Петербурзі, Москві та Архангельську затримали понад півсотні учасників пікетів на підтримку політика Олексія Навального.

У центрі Санкт-Петербурга поліцейські затримали попередньо 42 людини. Деякі очевидці нарахували 53 особи.

Серед затриманих, як мінімум, два журналісти – кореспондент петербурзького штабу Навального і Дождя Денис Кабаков та кореспондентка телеграм–каналу ЯГражданин! Анастасія Рогачова.

Також затримані глава МО Гавань Неллі Вавіліна, депутат Лиговки–Ямської Олександр Ізотов, екс–депутат Нарвського округу Анна Карулічева та екс–кандидат у депутати МО Чорна річка Павло Чупрунов.

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Серія одиночних пікетів почалась удень 18 січня біля Гостинного двору.

Поліцейські затримували учасників пікетів практично відразу ж після того, як вони розгортали плакати.

Присутніх у мегафон попереджали про адміністративну відповідальність за проведення публічних заходів та вимагали розійтися.

У Москві затримали очільника петербурзького штабу Олексія Навального Ірину Фатьянову.

Задержание Ирины Фатьяновой. Видео: Александр Скрыльник, журналист МБХ-медиа pic.twitter.com/2nvegfJkOX — Штаб Навального в Петербурге (@teamnavalny_spb) January 18, 2021

Не менше 12 осіб затримали біля другого відділу поліції в підмосковних Хімках, де суд продовжив термін затримання Олексія Навального на 30 діб.

Одну людину затримали під час одиночного мітингу в Архангельську.

Сам Олексій Навальний у відеозверненні закликав людей виходити на вулиці:

– Чого боїться жаба, яка сидить на трубі? Чого бояться бункерні злодії найбільше? Ви самі чудово знаєте. Виходу людей на вулиці, потому що це той політичний фактор, який не можна ігнорувати. Тому не бійтесь. Виходьте на вулиці. Виходьте не за мене. Виходьте за себе й за своє майбутнє.

Також Олексій Навальний повідомив, що, якщо вірити судовим документам, його повезли в Матроську тишу.

Затримання Навального

Увечері 17 січня Олексія Навального затримали в московському аеропорту Шереметьєво під час проходження паспортного контролю.

18 січня Олексій Навальний отримав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 30 днів. Засідання відбулося просто в поліцейському відділку.

Блогер-опозиціонер є фігурантом відомої в РФ справи Ів Роше. Свій вирок Навальний отримав ще наприкінці 2014 року – 3,5 років умовно, а також п’ять років випробувального терміну (за рішенням судді – до кінця 2020 року).

Крім цього, у лютому 2017 року щодо Олексій Навальний отримав вирок суду за справою Кіровлісу (Кировлес). Згідно із ним, Навального засуджено до п’яти років обмеження волі (умовний термін).

Джерело: Бумага, Медуза

Фото: Бумага