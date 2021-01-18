Станом на 18 січня у світі зафіксовано 93 611 355 випадків коронавірусу, за добу – 622 173. Кількість смертей від ускладнень Covid-19 сягнула позначки 2 022 405. За 24 год померло ще 12 534 мешканців планети.

Де найбільше хворих на Covid-19

США – 23 556 676 (+212 253);

Індія – 10 571 773 (+13 788);

Бразилія – 8 455 059 (+61 567);

Російська Федерація – 3 586 209 (+23 586);

Велика Британія – 3 357 365 (+41 342).

Україна у рейтингу поширення хвороби посідає 17 місце.

Країни-лідери за кількістю смертей

США – 392 641 (+3 557);

Бразилія – 209 296 (+1 050);

Індія – 152 419 (+145);

Мексика – 140 241 (+1 219);

Велика Британія – 88 590 (+1 295)

У Німеччині хочуть зобов’язати населення замість масок носити респіратори з високим ступенем захисту. У Словаччині з 18 січня продовжили масове тестування населення на Covid-19.

У Європейському Союзі обговорюють питання паспортів щеплень. З одного боку, такий крок відновить туристичну галузь, а з іншого, може викликати обурення громадян.

Коронавірус в Україні

18 січня Міністерство охорони здоров’я України підтвердило 1 163 716 випадків коронавірусу, за останню добу позитивні тести отримали 3 034 особи.

Кількість летальних випадків збільшилася на 67, всього за період пандемії зафіксовано 20 869 смертей. Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.