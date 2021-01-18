Словаччина повторно протестує всіх громадян на Covid-19

Словаччина з 18 січня знову запускає масове тестування на коронавірус серед усіх громадян своєї країни, загалом кількість населення становить близько 5,5 млн осіб.

Крім того, з 26 січня до 7 лютого влада посилює заборону на вихід з будинку: на роботу зможуть ходити тільки ті, у кого є негативний тест на коронавірус.

У жовтні-листопаді 2020 року Словаччині вдалося протестувати практично всіх жителів країни віком понад 10 років.

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Масове тестування

27 листопада у Словаччині розділилась думка щодо доцільності масового тестування населення на коронавірус. У зв’язку з цим другу хвилю тестувань, яка планувалась на 5 та 6 грудня, відтермінували на невизначений термін.

Прем’єр-міністр країни Ігор Матович каже, що в уряді немає єдиної думки стосовно цього питання. Асоціація міст і громад взагалі виступила з вимогою відмовитись від практики масового тестування, закликаючи зосередитись на тестуванні вразливих груп населення.

Останні дані служби охорони здоров’я свідчать, що кількість інфікувань зростає, незважаючи на проведене кілька тижнів тому масове тестування.