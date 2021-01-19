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Факти / Світ
Софія Телішевська |

Джуліані заперечує продаж помилувань від Трампа за $2 млн

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані спростував інформацію про можливість купити помилування від Дональда Трампа. ЗМІ писали, що така послуга коштує $2 млн.

У звіті NYT йдеться, що кілька людей, близьких до президента, зібрали великі суми в обмін на допомогу людям, які хочуть бути помилуваними.

– Заяви про те, що я просив або отримав будь-яку компенсацію за помилування для себе або кого-небудь ще, є помилковими, – заявив Джуліані.

100 помилувань Трампа

Глава Білого дому Дональд Трамп готується оголосити про помилування близько 100 людей у свій останній повний робочий день, 19 січня.

Зазначається, що Трамп обговорював питання помилування самого себе, Кушнера, Джуліані, інших членів його родини та близьких помічників. Однак чи спрацює самопомилування, невідомо.

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