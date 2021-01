Джуліані заперечує продаж помилувань від Трампа за $2 млн

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані спростував інформацію про можливість купити помилування від Дональда Трампа. ЗМІ писали, що така послуга коштує $2 млн.

У звіті NYT йдеться, що кілька людей, близьких до президента, зібрали великі суми в обмін на допомогу людям, які хочуть бути помилуваними.

The claims that I asked for, or received, any compensation for a pardon for myself or anyone else is false, defamatory, and malicious.

— Rudy W. Giuliani (@RudyGiuliani) January 18, 2021