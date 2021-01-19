Після рішення суду в Москві про затримання до 15 лютого Олексія Навального привезли в слідчий ізолятор Матроська тиша.

Про це розповів відповідальний секретар Громадської спостережної комісії Москви Олексій Мельников.

За його словами, Навального утримують у тримісній камері карантинного відділення, де він знаходиться сам.

Мельников уточнив, що політика забезпечили постіллю, посудом і гігієнічними засобами.

У камері є холодильник, електричний чайник і телевізор. Є там і гаряча вода.

– Членами ГСК Олексію Анатолійовичу було роз’яснено, що він може користуватися ФСВП-листом і також може замовити самостійно або через родичів необхідні продукти харчування та речі в магазині СІЗО, – зазначив представник ГСК.

Затримання Навального

Увечері 17 січня Олексія Навального затримали в московському аеропорту Шереметьєво під час проходження паспортного контролю.

А 18 січня суд заарештував політика на 30 днів. Засідання відбулося просто в поліцейському відділку.