Могла продати РФ ноутбук спікера Конгресу: у США заарештували учасницю штурму Капітолія

У США заарештували Райлі Джун Вільямс. 22-річній дівчині пред’явили звинувачення за участь у штурмі Капітолія 6 січня.

Райлі також підозрюють у крадіжці ноутбука спікера палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі. Ймовірно, він пропав під час заворушень на території Капітолія.

Про крадіжку техніки дізналися завдяки свідченням одного зі свідків у справі штурму Капітолія. За його словами, Райлі хотіла продати ноутбук Службі зовнішньої розвідки Російської Федерації.

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Штурм будівлі Конгресу США стався 6 січня 2021 року. Під час голосування за обрання нового президента США Джо Байдена прихильники Дональда Трампа зібралися під Капітолієм.

Мирні мітинги переросли у зіткнення з правоохоронцями. Під час штурму загинули п’ятеро людей, десятки людей затримали.

У США перевіряють військових перед інавгурацією Байдена

ФБР перевіряє 25 тис. військовослужбовців США, які будуть під час інавгурації нового президента США Джо Байдена у Вашингтоні.

Під час з’ясування деталей штурму Капітолія виявилося, що учасники заворушень мають зв’язок з військовими США. Це викликало побоювання нового штурму під час інавгурації.