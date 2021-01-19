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Факти / Світ
Валентина Летяк |

На планеті вже майже 94 млн інфікованих – коронавірус у світі 19 січня

323 712 позитивних тестів на Covid-19 у світі за останню добу, а загальна кількість інфікованих на планеті зросла до 93 956 883.

За даними ВООЗ, за день від ускладнень коронавірусної хвороби померли 6 478 пацієнтів.

З початку пандемії жертвами вірусу стали 2 029 084 людини.

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Країни, де найбільше заражених Covid-19

  • США – 23 556 676;
  • Індія – 10 581 837;
  • Бразилія – ​​8 488 099;
  • Росія – 3 591 066;
  • Велика Британія – 3 395 963.

Лідери за кількістю летальних випадків

  • США – 392 641;
  • Бразилія – ​​209 847;
  • Індія – 152 556;
  • Мексика – 140 704;
  • Велика Британія – 89 261.

Коронавірус в Україні

Україна у списку країн за кількістю інфікованих коронавірусом посідає 17 місце. Станом на 19 січня підтверджено 3 939 нових випадків Covid-19, а загалом – 1 167 655.

Від ускладнень за останню добу померли 177 осіб, а з початку епідемії – 21 046 пацієнтів.

Водночас одужали за день 15 052 українці (загалом – 886 248).

Джерело: ВООЗ

Фото: Depositphotos

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