323 712 позитивних тестів на Covid-19 у світі за останню добу, а загальна кількість інфікованих на планеті зросла до 93 956 883.

За даними ВООЗ, за день від ускладнень коронавірусної хвороби померли 6 478 пацієнтів.

З початку пандемії жертвами вірусу стали 2 029 084 людини.

Країни, де найбільше заражених Covid-19

США – 23 556 676;

Індія – 10 581 837;

Бразилія – ​​8 488 099;

Росія – 3 591 066;

Велика Британія – 3 395 963.

Лідери за кількістю летальних випадків

США – 392 641;

Бразилія – ​​209 847;

Індія – 152 556;

Мексика – 140 704;

Велика Британія – 89 261.

Коронавірус в Україні

Україна у списку країн за кількістю інфікованих коронавірусом посідає 17 місце. Станом на 19 січня підтверджено 3 939 нових випадків Covid-19, а загалом – 1 167 655.

Від ускладнень за останню добу померли 177 осіб, а з початку епідемії – 21 046 пацієнтів.

Водночас одужали за день 15 052 українці (загалом – 886 248).

Джерело: ВООЗ