323 712 позитивних тестів на Covid-19 у світі за останню добу, а загальна кількість інфікованих на планеті зросла до 93 956 883.
За даними ВООЗ, за день від ускладнень коронавірусної хвороби померли 6 478 пацієнтів.
З початку пандемії жертвами вірусу стали 2 029 084 людини.
Країни, де найбільше заражених Covid-19
- США – 23 556 676;
- Індія – 10 581 837;
- Бразилія – 8 488 099;
- Росія – 3 591 066;
- Велика Британія – 3 395 963.
Лідери за кількістю летальних випадків
- США – 392 641;
- Бразилія – 209 847;
- Індія – 152 556;
- Мексика – 140 704;
- Велика Британія – 89 261.
Коронавірус в Україні
Україна у списку країн за кількістю інфікованих коронавірусом посідає 17 місце. Станом на 19 січня підтверджено 3 939 нових випадків Covid-19, а загалом – 1 167 655.
Від ускладнень за останню добу померли 177 осіб, а з початку епідемії – 21 046 пацієнтів.
Водночас одужали за день 15 052 українці (загалом – 886 248).
Джерело: ВООЗ