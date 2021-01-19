Станом на 19 січня у світі зафіксовано 93 956 883 випадків коронавірусу, за останню добу – 323 712. Від ускладнень Covid-19 померло 2 029 084 осіб, за 24 год зафіксовано ще 6 478 смертей.

Лідерами за кількістю хворих залишаються США, Індія, Бразилія, Росія та Велика Британія.

Німеччина зафіксувала новий штам коронавірусу, який відрізняється від тих, що було виявлено раніше. Мутацію діагностували у 35 пацієнтів.

Тим часом у Білорусі розпочали масову вакцинацію населення російським препаратом Супутник V. На перших етапах щеплення зроблять медичним працівникам.

В Ірландії повідомили про 81 випадок алергічної реакції після вакцинації. Серед симптом – нудота, висипання, запаморочення. У країні роблять щеплення препаратами виробників Pfizer і BioNTech, а також Моderna.

У Бразилії також почали робити ін’єкції населення китайською вакциною Sinovac Biotech. Водночас Китай посилює карантинні заходи у зв’язку зі спалахом коронавірусу в одній з провінцій.

Карантин і коронавірус в Україні

У світовому рейтингу поширення Covid-19 Україна посідає 17 місце. Станом на 19 січня зафіксовано:

3 939 нових випадків коронавірусу, загалом – 1 167 655;

21 046 смертей від Covid-19, за останню добу – 177;

15 052 одужалих, загалом вилікуватися вдалося 886 248 пацієнтам.

Після закінчення локдауну (8-24 січня) в Україні діятиме адаптивний карантин – усі регіони повернуться до обмежень помаранчевої зони. Заборони адаптивного карантину дивіться на Фактах ICTV.