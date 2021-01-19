В Ірландії фахівці отримали 81 скаргу від громадян, яких раніше вакцинували проти коронавірусу.
Люди скаржилися на побічні реакції організму, серед яких підвищена стомлюваність, запаморочення, нудота, біль у суглобах, висипання на місці уколу.
– Ці симптоми швидко минули і не вимагали лікарського втручання, – уточнила очільник Органу з регулювання продуктів для здоров’я (HPRA) Лоррен Нолан.
Водночас в країні поки не було важких випадків алергічної реакції організму на вакцину.
В Ірландії роблять щеплення речовинами компаній Pfizer і BioNTech, а також Моderna.
Вакцина проти коронавірусу
У світі триває процес масової вакцинації населення проти коронавірусу.
Водночас у низці країн заявили про побічні реакції у деяких людей, яким зробили щеплення.
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Джерело: The Irish Times