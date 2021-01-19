В Ірландії фахівці отримали 81 скаргу від громадян, яких раніше вакцинували проти коронавірусу.

Люди скаржилися на побічні реакції організму, серед яких підвищена стомлюваність, запаморочення, нудота, біль у суглобах, висипання на місці уколу.

– Ці симптоми швидко минули і не вимагали лікарського втручання, – уточнила очільник Органу з регулювання продуктів для здоров’я (HPRA) Лоррен Нолан.

Водночас в країні поки не було важких випадків алергічної реакції організму на вакцину.

В Ірландії роблять щеплення речовинами компаній Pfizer і BioNTech, а також Моderna.

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Вакцина проти коронавірусу

У світі триває процес масової вакцинації населення проти коронавірусу.

Водночас у низці країн заявили про побічні реакції у деяких людей, яким зробили щеплення.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: The Irish Times