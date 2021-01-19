Нова Зеландія запровадила нову вимогу для всіх, хто прибуває до країни – обов’язкове тестування на коронавірус.

Таку заяву зробив міністр Нової Зеландії, відповідальний за протидію пандемії Covid-19 Кріс Хіпкінз.

– Уряд поширює вимогу про обов’язкове попереднє тестування на коронавірус на всіх пасажирів, які прибувають до Нової Зеландії з усіх країн, за винятком Австралії і більшості тихоокеанських острівних держав, а також Антарктиди. Ця зміна набуде чинності о 23.59 25 січня, – сказав міністр.

Хіпкінз зазначив, що для всіх іноземців, які прибувають до Нової Зеландії, також діє обов’язковий двотижневий карантин.

В’їхати в країну без ізоляції можуть лише громадяни Нової Зеландії.

За словами міністра, перевіряти документи, які підтверджують негативний результат тесту на коронавірус, повинні працівники авіакомпаній.

Повторна вакцинація у Словаччині

Словаччина з 18 січня знову запускає масове тестування на коронавірус серед усіх громадян своєї країни, загалом кількість населення становить близько 5,5 млн осіб.

Крім того, з 26 січня до 7 лютого влада посилює заборону на вихід з будинку: на роботу зможуть ходити тільки ті, у кого є негативний тест на коронавірус.