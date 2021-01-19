Організація з безпеки і співробітництва у Європі (ОБСЄ) скоротила кількість представників в Україні через поширення коронавірусу.
Про це під час спільного брифінгу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою заявила очільник місії Анн Лінде.
– Через обмеження, пов’язані з поширенням коронавірусу, було скорочено кількість спостерігачів, яких залучено до діяльності місії в Україні, – розповіла Анн Лінде.
Водночас брак людей компенсують в Україні встановленням камер спостереження.
Візит очільника ОБСЄ до України
Новий очільник ОБСЄ Анн Лінде прибула до України 19 січня.
Це її перший закордонний візит у новому статусі.
Детальніше про візит очільника ОБСЄ до України читайте у матеріалах на Фактах ICTV.
Джерело: МЗС
Фото: ОБСЄ