Організація з безпеки і співробітництва у Європі (ОБСЄ) скоротила кількість представників в Україні через поширення коронавірусу.

Про це під час спільного брифінгу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою заявила очільник місії Анн Лінде.

– Через обмеження, пов’язані з поширенням коронавірусу, було скорочено кількість спостерігачів, яких залучено до діяльності місії в Україні, – розповіла Анн Лінде.

Водночас брак людей компенсують в Україні встановленням камер спостереження.

Візит очільника ОБСЄ до України

Новий очільник ОБСЄ Анн Лінде прибула до України 19 січня.

Це її перший закордонний візит у новому статусі.

Детальніше про візит очільника ОБСЄ до України читайте у матеріалах на Фактах ICTV.

Джерело: МЗС

Фото: ОБСЄ