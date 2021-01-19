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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

ОБСЄ скоротила кількість спостерігачів в Україні через коронавірус

Організація з безпеки і співробітництва у Європі (ОБСЄ) скоротила кількість представників в Україні через поширення коронавірусу.

Про це під час спільного брифінгу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою заявила очільник місії Анн Лінде.

– Через обмеження, пов’язані з поширенням коронавірусу, було скорочено кількість спостерігачів, яких залучено до діяльності місії в Україні, – розповіла Анн Лінде.

Водночас брак людей компенсують в Україні встановленням камер спостереження.

Візит очільника ОБСЄ до України

Новий очільник ОБСЄ Анн Лінде прибула до України 19 січня.

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Україна розраховує на підтримку ОБСЄ у вирішенні конфлікту на Донбасі - Кулеба

Це її перший закордонний візит у новому статусі.

Детальніше про візит очільника ОБСЄ до України читайте у матеріалах на Фактах ICTV.

Джерело: МЗС

Фото: ОБСЄ

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