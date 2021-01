Скасуємо! Команда Байдена відреагувала на рішення Трампа відкрити кордони

Прес-секретар обраного президента США Джо Байдена Джен Псакі заявила, що рішення чинного президента Дональда Трампа відкрити кордони для подорожей в Європу та Бразилію буде скасовано.

Вона наголосила, що команда Байдена планує посилити заходи безпеки в США, тому зараз не час знімати обмеження на міжнародні поїздки.

With the pandemic worsening, and more contagious variants emerging around the world, this is not the time to be lifting restrictions on international travel.

