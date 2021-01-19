Скасуємо! Команда Байдена відреагувала на рішення Трампа відкрити кордони

Прес-секретар обраного президента США Джо Байдена Джен Псакі заявила, що рішення чинного президента Дональда Трампа відкрити кордони для подорожей в Європу та Бразилію буде скасовано.

Вона наголосила, що команда Байдена планує посилити заходи безпеки в США, тому зараз не час знімати обмеження на міжнародні поїздки.

– Фактично, ми плануємо посилити заходи громадської охорони здоров’я щодо міжнародних поїздок, аби ще більше зменшити поширення Covid-19, – повідомила Джен Псакі.

With the pandemic worsening, and more contagious variants emerging around the world, this is not the time to be lifting restrictions on international travel. — Jen Psaki (@jrpsaki) January 19, 2021

За кілька годин до цього стало відомо, що президент США Дональд Трамп планує скасувати обмеження для подорожі в Європу та Бразилію, які ввели через пандемію.

Кордони Австралії

У Австралії не планують відкривати кордони і відновлювати повноцінний пасажиропотік до кінця цього року.

Про це заявив очільник Міністерства охорони здоров’я країни Брендан Мерфі.

За його словами, те, що кордони відчинять у 2021 році, малоймовірно, навіть якщо щеплення від коронавірусу проведуть значній частині населення.