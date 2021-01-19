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Факти / Світ
Софія Телішевська |

Скасуємо! Команда Байдена відреагувала на рішення Трампа відкрити кордони

Прес-секретар обраного президента США Джо Байдена Джен Псакі заявила, що рішення чинного президента Дональда Трампа відкрити кордони для подорожей в Європу та Бразилію буде скасовано.

Вона наголосила, що команда Байдена планує посилити заходи безпеки в США, тому зараз не час знімати обмеження на міжнародні поїздки.

– Фактично, ми плануємо посилити заходи громадської охорони здоров’я щодо міжнародних поїздок, аби ще більше зменшити поширення Covid-19, – повідомила Джен Псакі.

За кілька годин до цього стало відомо, що президент США Дональд Трамп планує скасувати обмеження для подорожі в Європу та Бразилію, які ввели через пандемію.

Кордони Австралії

У Австралії не планують відкривати кордони і відновлювати повноцінний пасажиропотік до кінця цього року.

Про це заявив очільник Міністерства охорони здоров’я країни Брендан Мерфі.

За його словами, те, що кордони відчинять у 2021 році, малоймовірно, навіть якщо щеплення від коронавірусу проведуть значній частині населення.

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