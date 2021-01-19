Всесвітня організація охорони здоров’я стурбована проблемою доступності вакцин від коронавірусу через нерівномірний її розподіл.

– Я маю бути відвертим: світ перебуває на межі катастрофічного морального падіння – і ціна цього падіння буде оплачена життями і засобами до існування у найбідніших країнах світу, – заявив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус на засіданні виконавчої ради Організації.

За його словами, майже всі країни-виробники вакцин віддали перевагу її поширенню серед свого населення, але такий підхід приречений на провал, тому що він підніме ціни і сприятиме накопиченню запасів.

– У підсумку ці дії тільки продовжать пандемію, обмеження, необхідні для її стримування, а також людські та економічні втрати, – додав глава ВООЗ.

У світі вже зроблено майже 38 млн щеплень від коронавірусу. Масова вакцинація населення проходить у 49 країнах.

Лідерами за кількістю щеплень на 100 осіб є Ізраїль (25 доз на 100 осіб), Об’єднані Арабські Емірати (15 доз на 100 осіб) та Королівство Бахрейн (10 доз на 100 осіб).