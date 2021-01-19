Трамп проведе прощальну церемонії за 4 год до інавгурації Байдена

Президент США Дональд Трамп має намір провести свою останню, прощальну, церемонію на цій посаді в середу вранці – за кілька годин до інавгурації наступника Джо Байдена.

Очікується, що вранці 20 січня Трамп відбуде з Вашингтона і відправиться на військову церемонію на базі Ендрюс в штаті Меріленд. Початок церемонії запланований на 8.00 за місцевим часом, за чотири години до того, як почнеться інавгурація Байдена. Гостей церемонії попросили прибути на неї за 45 хвилин до початку.

За деякими даними, під час церемонії запустять збройовий салют. Потім Трамп востаннє скористається бортом номер один і відправиться на ньому до Флориди – в свою резиденцію Мар-а–Лаго.

Запрошення відвідати церемонію на військовій базі розіслані співробітникам адміністрації Трампа і його прихильникам. Усі вони зобов’язані прийти в масках, щоб захиститися від коронавіруса і можуть взяти з собою до п’яти осіб.

Читайте Пенс гарантує мирне передання влади адміністрації Байдена

Представник Білого дому відмовився коментувати інформацію щодо планів Трампа в останні дні на посаді. За деякими даними, якийсь час після 20 січня Трамп проведе у Флориді, де буде планувати свої подальші кроки.

Імпічмент Трампові

13 січня Палата представників Конгресу підтримала другий за ліком імпічмент 45-ому президенту США Дональду Трампу.

Його звинувачують лише в одному — підбурюванні до заколоту.

Це вже друга спроба Палати представників США відправити Трампа у відставку. У 2019 році очільника США не відсторонили, бо рішення не підтримав Сенат, більшість в якому мали представники республіканської партії.

Тепер своє рішення мають винести сенатори, після чого справа перетвориться у судовий процес. Для імпічменту президента необхідно 2/3 голосів сенаторів і саме цей етап ніколи не було пройдено в історії США.