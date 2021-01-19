Чинний президент США Дональд Трамп під час своєї прощальної промови визнав прихід нової адміністрації Джо Байдена. Також він зазначив, що молитиметься за її успіхи.

– Цього тижня ми проведемо інавгурацію нової адміністрації, і я молюся за її успіх у збереженні Америки безпечною і процвітаючою.

Разом з тим, Трамп додав, що за його президентсва Штати зміцнили альянси і мобілізували країни для протидії КНР. Крім того, він зауважив, що пишається тим, що не почав жодної війни.

Прокоментував Дональд Трамп і штурм 6 січня Капітолія. Зокрема, він зауважив, що такому політичному насильству не може бути виправдання і з цим ніколи не можна миритися.

Інавгурація Байдена

20 січня у Вашингтоні о 19.00 за київським часом відбудеться інавгурація Джо Байдена – новообраного президента США.

Через пандемію коронавірусу традиційну двогодинну ходу представника держави до Білого дому замінять на віртуальний парад, який транслюватимуть на телебаченні.

Загалом очікується скромна церемонія, хоча зазвичай її відвідують близько 200 тис. осіб.