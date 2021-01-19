З 19 січня у Білорусі медпрацівників, які перебувають у зоні ризику, почали масово вакцинувати від коронавірусу.

Імунізацію проводять російською вакциною проти Covid-19 Супутник V.

– Щеплення зроблять 2 285 медпрацівникам Мінська, 3 460 – Брестського регіону, 3 260 – Вітебського, 4 365 – Гомельського, 1 735 – Гродненського, 1 610 – Могилевського, 2 485 – Мінської області, – передають ЗМІ Білорусі.

Водночас вакцину розподілили за регіонами залежно від кількості заявок, які надійшли від медичних установ.

Вакцинація у Білорусі

Ще наприкінці грудня 2020 року Міністерство охорони здоров’я Білорусі заявило про прибуття перших партій російської вакцини проти коронавірусу Супутник V.

Тоді ж повідомляли про старт вакцинації населення, у пріоритеті були медичні співробітники та вчителі.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу читайте у матеріалах на Фактах ICTV.

Джерело: БелТА