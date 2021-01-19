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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

У Китаї виявили новий епіцентр поширення Covid-19, країна посилює заходи

У Китаї фіксують збільшення кількості нових випадків захворювання на коронавірус. Водночас спалах виявили у провінції Цзілінь.

За останню добу у країні виявили 118 нових хворих, що багато для країни після тривалого затишшя. З цієї кількості 43 – у північно-східній частині, де розташована Цзілінь.

Раніше найактивніше вірус поширювався у провінції Хебей, що на сході країни, там за останній день виявили 35 нових хворих.

Через це влада країни закликала громадян за можливості обмежити пересування країною.

У країні посилюють заходи, зокрема з’явилися обмеження на в’їзд до столиці. Також у Китаї провели чергове тестування громадян.

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Новий штам коронавірусу в Китаї

Новий штам коронавірусу, який вперше виявили у Великій Британії, у січні зафіксували в Китаї.

В країні підтвердили понад 100 випадків хвороби.

Детальніше про коронавірус у Китаї читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Xinhua

Фото: Dreamstime

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