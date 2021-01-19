У США чоловік три місяці прожив в аеропорту, бо боявся коронавірусу

У міжнародному аеропорту О’Гара в Чикаго (США) чоловік прожив три місяці, бо боявся заразитися коронавірусом. Житель передмістя Лос-Анджелеса Адітья Сінгх прилетів 19 жовтня 2020 року, але вирішив не повертатися додому.

Він живу у зоні безпеки аеропорту, а харчувався тим, що давали пасажири.

16 січня співробітники United Airlines попросили його показати документи. Однак Сінгх не розгубився та пред’явив бейдж співробітника аеропорту. Проте картка належала не йому, а операційному менеджеру, який повідомив про її зникнення 26 жовтня.

В результаті поліція таки затримала чоловіка та звинуватила у проникненні у заборонену зону та крадіжці. Йому заборонили в’їзд в аеропорт і відпустили під заставу у тисячу доларів.

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