У США чоловік три місяці прожив в аеропорту, бо боявся коронавірусу

У міжнародному аеропорту О’Гара в Чикаго (США) чоловік прожив три місяці, бо боявся заразитися коронавірусом. Житель передмістя Лос-Анджелеса Адітья Сінгх прилетів 19 жовтня 2020 року, але вирішив не повертатися додому.
Він живу у зоні безпеки аеропорту, а харчувався тим, що давали пасажири.
16 січня співробітники United Airlines попросили його показати документи. Однак Сінгх не розгубився та пред’явив бейдж співробітника аеропорту. Проте картка належала не йому, а операційному менеджеру, який повідомив про її зникнення 26 жовтня.
В результаті поліція таки затримала чоловіка та звинуватила у проникненні у заборонену зону та крадіжці. Йому заборонили в’їзд в аеропорт і відпустили під заставу у тисячу доларів.
У США виявили два нові штами коронавірусу
Науковці американського штату Огайо заявили про виявлення двох нових штамів коронавірусу, що сформувалися на території Сполучених Штатів.
Один із вірусів аналогічний до так званого британського штаму. Як зазначають вчені, спостерігається розвиток і іншого штаму з трьома генетичними мутаціями.