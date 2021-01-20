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Факти / Світ
Євгенія Шапоренко |

12 нацгвардійців відсторонили від охорони Байдена під час інавгурації – причина

У США 12 нацгвардійців, які мали б охороняти Джо Байдена під час інавгурації відсторонили через підозри у зв’язках з правими угрупуваннями та екстремізмі

Про це пише AP з посиланням на співробітника розвідки.

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Також гвардійців відсторонили через їх висловлювання в інтернеті, які мали екстремістський характер. Зокрема двоє з них публікували екстремістські думки про штурм Капітолія.

Водночас у Пентагоні кажуть, що особливої загрози для Байдена не було.

Двох гвардійців відправили додому через коментарі про штурм Капітолія, ще 10 – через інші потенційні проблеми, які можуть бути пов’язані з попередньою злочинною діяльністю, проте не пов’язані із заходом.

Інавгурація Байдена

20 січня у Вашингтоні о 19.00 за київським часом відбудеться інавгурація Джо Байдена – новообраного президента США.

Через пандемію коронавірусу традиційну двогодинну ходу представника держави до Білого дому замінять на віртуальний парад, який транслюватимуть на телебаченні.

Загалом очікується скромна церемонія, хоча зазвичай її відвідують близько 200 тис. осіб.

Джерело: AP

Фото: Depositphotos

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