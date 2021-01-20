Кількість інфікованих коронавірусом у світі стрімко зростає. Станом на 20 січня Covid-19 заразилися 94 124 612 жителів планети. Лише за останню добу – 312 202 нових випадки.

Статистика щодо смертності також невтішна – померли від ускладнень ще 8 316 хворих, а з початку пандемії – 2 034 527.

Лідером і за кількістю інфікованих, і летальних випадків залишаються США.

У Китаї, звідки пішов смертельний вірус, 20 січня запровадили частковий локдаун у Пекіні – у районі Даксінг, де виявили спалах. Понад 1,6 млн мешканцям району заборонено виїжджати звідти.

А так званий британський штам коронавірусу виявили вже у 60 країнах світу.

Коронавірус та карантин в Україні

Останні дані Держстату свідчать про те, що смертність від Covid-19 в півтора рази перевищила рівень смертності від грипу і пневмонії.

Зокрема, за 11 місяців 2020 року від коронавірусу померли 14 534 людей, а від грипу та пневмонії – 9 062. Тобто вперше Covid-19 обійшов серед причин смертності грип та пневмонію.

Щодо карантину, то у Києві планують відновити очне навчання у всіх школах з 25 січня. Проте остаточне рішення наприкінці тижня має ухвалити Кабмін.

Вакцина від коронавірусу

Росія подала заяву про реєстрацію своєї вакцини проти коронавірусу Супутник V в Євросоюзі. Процес експертизи почнеться в лютому, а рішення про реєстрацію буде ухвалено за результатами серії експертних перевірок.

Італія готує позови проти американської компанії Pfizer. Вона порушила терміни поставки своєї вакцини, розробленої спільно з німецькою BioNThec.

Водночас більшість українців проти щеплення від Covid-19 навіть безкоштовною вакциною. За даними опитування, у середині січня лише 43% українців були готові робити щеплення від коронавірусу, якщо вакцина безкоштовна, не готові – 52%.