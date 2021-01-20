В останній день президентських повноважень, 20 січня, графік поки ще чинного президента США Дональда Трампа не заповнений. У ньому зазначено лише час, коли він має залишити Білий дім.

Це відбудеться о 8.00 (15.00 за київським часом).

Трамп має виїхати з Білого дому за чотири години до інавгурації новообраного очільника Джо Байдена.

Захід заплановано на 12.00 (19.00 за київським часом).

Водночас у графіку немає інформації про прощальну церемонію, про яку раніше повідомляв Трамп.

Вибори у США

3 листопада 2020 року відбулися вибори президента США. У перегонах брали участь республіканець Дональд Трампа і демократ Джо Байден. За офіційними результатами, перемогу здобув останній.

Однак Трамп відмовлявся визнавати їх і довго заперечував перемогу Байдена у судах. 6 січня 2021 року його прихильники влаштували мітинги у Вашингтоні, які закінчилися штурмом Капітолія.

Попри всі ці процеси, 20 січня відбудеться інавгурація Байдена, який стане 46-м очільником США.