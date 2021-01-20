Інавгурація Байдена: чого чекати від нового президента США Україні

20 січня демократ Джо Байден заступає на посаду президента Сполучених Штатів.

Після жорсткої та категоричної політики Дональда Трампа на міжнародній арені, є сподівання, що Байден зможе відновити добрі стосунки з більшістю держав.

Україна також сподівається на, щонайменше, продовження допомоги у намаганнях деокупації Криму і Донбасу, а також вирішенні низки інших внутрішніх проблем.

Та чи справді варто сподіватися на значні зміни у зовнішній політиці США після приходу Байдена до влади?

Друг України

Ще у 2015 році Джозефа Байдена можна було характеризувати як такого собі “друга України” у США. Його виступ у Верховній Раді у 2015 році вселяв надію в українців щодо того, що Сполучені Штати стануть нашим великим союзником.

Багато хто вважає, що Трамп під час свого президентського терміну нехтував українським питанням на порядку денному США, проте ми отримували фінансову допомогу, розпочалося постачання летальної зброї, ввели санкції проти Північного потоку-2.

Найбільшу надію на президентство Байдена в Україні покладають через його жорстку позицію щодо Росії. Якщо наприкінці президентського терміну від Трампа почали лунати заяви про запрошення президента РФ Володимира Путіна на саміт G7, то від 46-го очільника США подібного не очікують.

Звичайно, це не гарантія того, що США почнуть вирішувати проблеми України. Проте Байден мав усвідомити помилки у допомозі нашій державі за час перебування в адміністрації Барака Обами. Частково це можна було почути у його заявах напередодні виборів.

– Моя адміністрація потурбується про те, щоб Україна отримала економічну та військову підтримку, якої так сильно потребує. Разом ми працюватимемо для того, щоб Україна святкувала День незалежності як територіально цілісна, суверенна, демократична та процвітаюча держава, в якій панує мир, – заявив Байден наприкінці серпня 2020 року.

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень Пента, політолог Володимир Фесенко висловив думку, що за президентства Байдена політика США щодо України кардинально не зміниться.

Проте вона буде більш послідовною, тому можна говорити про певні позитивні тенденції.

– Кардинальних змін не буде. Але позитивні тенденції будуть, політика США до України стане більш послідовною, більш системною, без імпровізацій і шантажу, які були за часів Трампа. Загалом, на мою думку, політика буде такою ж, якою вона була протягом останніх шість-сім років. Але ті тенденції, які з’явилися за Трампа, та ж сама летальна зброя, будуть продовжені. Обсяги допомоги, можливо, трохи збільшать. Очікувати, що вона зросте в кілька разів дещо ідеалістично, – розповідає Фесенко.

Мабуть, найбільшу надію дає те, що Байден краще ознайомлений з тим, що болить Україні. Особливо щодо необхідних реформ в нашій державі.

Ще в його промові у 2015 року боротьба з корупцією була однією з його ключових тез. Тож не виключено, що він вимагатиме цього і зараз, адже за майже шість років ситуація не сильно змінилася.

– Питання (Боротьби з корупцією, – Ред.) нікуди не зникне з порядку денного, враховуючи зараз ситуацію і з Антикорупційним бюро, і Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. Боротьба з монополіями і впливом окремих олігархічних груп також будуть. Зазначене питання буде одним із головних. Про нього американці нагадуватимуть і допомагатимуть Україні впроваджувати антикорупційну інфраструктуру, – розповідає політичний експерт Олександр Мусієнко.

Тиск на Росію

Звичайно ж, ще однією великою складовою у відносинах з Україною є протистояння Російській Федерації через окупацію Криму та частини Донецької і Луганської областей.

Хоча Байден й звертатиме увагу на це питання, Україні не варто розраховувати на значні зрушення у ньому.

– Думаю, активність США у переговорному процесі зросте, стане більш системною і послідовною але очікувати, наприклад, на нові санкції проти РФ не варто. Якщо будуть підстави – прояви агресії з боку Росії – тоді будуть й санкції. Без підстав їх не буде. В найкращому випадку, певні персональні санкції по Криму або Донбасу, – пояснює голова правління Центру прикладних політичних досліджень Пента.

Водночас Мусієнко вважає, що у протистоянні з РФ 46-й президент США може потурбуватися про енергетичну незалежність нашої держави.

Звичайно, це буде і в інтересах Сполучених Штатів, але й продовжить вихід Україні зі сфери російського впливу.

– Одним із важливих питань в адміністрації Байдена буде енергетична незалежність України або диверсифікації постачання до нас газу та нафти. І тут Сполучені Штати можуть активізувати постачання скрапленого газу до України та загалом регіону, – каже Мусієнко.

В Україні давно говорять про приєднання США до переговорного процесу щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Цю ідею особливо часто висловлюють за президентства Володимира Зеленського, але її перспективи навіть з приходом адміністрації Байдена видаються дещо примарними.

І справа не лише в тому, що наступнику Трампа необхідно вирішити низку проблем всередині країни.

Наприклад, розширення Нормандського формату справа ризикована. Для долучення до нього Сполучених Штатів необхідна згода всіх сторін, а Росія неодноразово демонструвала своє небажання йти на кроки, які б наближали завершення конфлікту.

Тобто не варто очікувати того, що РФ дасть свою згоду на долучення США до Нормандського формату, навіть якщо вся адміністрація Байдена буде за.

– Різні джерела кажуть, що значна частина команди Байдена прохолодно ставиться до участі США у Нормандському форматі… Потрібно розуміти, що і від РФ залежить участь Сполучених Штатів. Якщо вона погодиться, то США будуть учасниками. Якщо, раптом, в США проявлять відповідну ініціативу, то РФ може поставити питання участі у Нормандському форматі, наприклад, Китаю для балансу, – вважає Фесенко.

Однак Байден найбільше тяжіє до відновлення певної стабільності на міжнародній арені, тому може піти на переговори з РФ у безпекових питаннях. Звичайно, йдеться не про нехтування інтересами України у боротьбі за деокупацію територій.

Можливо, адміністрація нового президента США відновить переговори щодо обмеження озброєння або чогось подібного.

Гравець замість судді

Трамп на міжнародній арені став таким собі суддею і катом в одній особі. Він виносив вирок країнам та міжнародним організаціям та робив все, аби втілити його в життя.

Тому за його президентства ми побачили вихід Сполучених Штатів з Паризької угоди (також відомої як кліматичної угоди), Всесвітньої організації охорони здоров’я тощо.

Байден же має стати командним гравцем на світовій арені, адже демократи неоднократно засуджували рішення Трампа. У ЗМІ вже циркулює інформація про те, що він розпочне процедуру повернення до ВООЗ та Паризької угоди, а також зупинить будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

– Один із першочергових планів – повернення до Паризької угоди, з якої вийшов Трамп, що слугуватиме сигналом і про відновлення участі США у Трансокеанському партнерстві, що свого часу започаткував Обама. Можливе й повернення США до ВООЗ, – каже Мусієнко.

На думку політичного експерта, про бажання відновити співпрацю свідчать навіть останні заяви Байдена щодо носіння масок, які збігаються із рекомендаціями ВООЗ.

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Без уваги не залишаться і європейський та азіатський регіони. Адміністрації очільника США важливо провести “контроль над збитками”, які завдала зовнішня політика попередника.

Звичайно, це не стосується кожної країни регіону, але можливе встановлення більш теплих відносин, наприклад, з Іраном, щоб відновити так звану ядерну угоду.

Президентство Байдена буде досить передбачуваним, але цікавим з боку взаємодії з Україною та іншими державами. На кардинальні зміни очікувати не варто, але загалом співпраця з США стане більш послідовною.

Розуміння процесів в Україні дає надію, що адміністрація не просто виділятиме кошти на реформи, але й сприятиме їхньому швидшому впровадженню. А взаємодія ЗСУ з американськими військовими ще більше наблизить нас до стандартів НАТО.

Також можна сподіватися, що й сам Байден не загострюватиме відносини з країнами через незначні розбіжності.

Однак не варто думати, що в новій адміністрації президента США закриватимуть очі на тих, хто порушує міжнародні домовленості.