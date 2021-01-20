Камала Гарріс прийняла присягу віце-президента США

Камала Гарріс принесла присягу віце-президента США. Її привела до присяги суддя Соня Сотомайор, яка стала першою темношкірою жінкою суддею Верховного суду США.

– Я Камала Деві Гарріс урочисто присягаюся, що підтримуватиму та захищатиму Конституцію Сполучених Штатів від усіх ворогів, як іноземних, так і вітчизняних, що маю нести справжню віру і відданість того ж; що я приймаю цей обов’язок вільно, без будь-яких розумових застережень або цілей ухилення; та що я буду добре та сумлінно виконувати обов’язки, пов’язані з посадою, на яку я збираюся вступити. Хай допоможе мені Бог.

Гарріс стала першою жінкою на посаді віце-президента США.

В американських медіа побутує думка, що Джо Байден дуже виснажився під час виборчої кампанії і ймовірно не зможе керувати США до кінця терміну. Це аргументують тим, що йому уже 78 років і він має хронічні недуги.

А отже в разі потреби Гарріс може зайняти його місце та вперше в історії країни стати жінкою на найвищому щаблі влади.