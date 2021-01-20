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Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

Кандидат у міністри оборони США назвав пріоритетом підтримку України

Пріоритетом для Сполучених Штатів залишається підтримка України у сфері безпеки та оборони на тлі протистояння агресії Російської Федерації.

Про це заявив кандидат на посаду глави Пентагону Ллойд Остін перед слуханнями в Сенаті США.

– Підтримка США у сфері безпеки з метою нарощування потенціалу українських сил має залишатися пріоритетом, – наголосив Остін.

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Він зазначив, що підтримує проведення навчань, забезпечення обладнанням та консультативну підтримку, аби допомогти українським силам зберегти територіальну цілісність в умовах тривалої агресії РФ.

Водночас Остін додав, що нині є хороший баланс між військовою допомогою летального і нелетального характеру для України. Він пообіцяв активно аналізувати потреби України у військовій допомозі і за необхідності вносити корективи.

На початку грудня стало відомо, що Джо Байден хоче призначити Ллойда Остіна міністром оборони.

У разі затвердження Сенатом Остін стане першим чорношкірим керівником Пентагону.

Остін закінчив Військову академію США у Вест-Пойнті в 1975 році та прослужив 41 рік у військовій формі.

Байден знав Остіна принаймні з тих пір, як генерал очолював війська США і коаліції в Іраку, коли Байден був віце-президентом.

Фото: Pixabay

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